Annemiek van Vleuten grijpt de macht in Giro Rosa: ritzege en leiderstrui in koninginnenrit

Er staat geen maat op Annemiek van Vleuten. De 36-jarige Nederlandse won met overmacht de koninginnenrit in de Giro Rosa. De renster van Mitchelton-Scott is ook de nieuwe leidster.

Door een wegverzakking was de beklimming van de Gavia geschrapt maar dat maakte de 87 kilometer lange etappe van Ponte in Valtellina naar Lago di Cancano niet minder lastig. Lastig genoeg alvast voor Van Vleuten om er een heuse demonstratie van te maken. De winnares van onder anderen Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik demarreerde aan de voet van de klim en reed stelselmatig van de tegenstand weg. Aan de finish had ze meer dan drie minuten voorsprong op een viertal waarvan Lucinda Brand de spurt won voor Niewiadoma, Paladina en Spratt. Voor Van Vleuten was het al haar negende overwinning ooit in de Giro Rosa. Met deze ritwinst neemt Van Vleuten een serieuze optie op de eindzege. Morgen staat een individuele tijdrit op het programma, ook al een specialiteit van Van Vleuten. De Giro Rosa eindigt komende zondag.