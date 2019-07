WIMBLEDON. Geen halve finale in gemengd dubbel voor Joran Vliegen, kwartfinales vrouwen van start

Nog twee Belgen zijn actief op het hoofdtoernooi van Wimbledon. Elise Mertens (WTA 21) start dinsdagmiddag om 14u15 de vrouwendubbel, terwijl David Goffin (ATP 23) op woensdagmiddag om 14 uur in actie komt tegen Novak Djokovic (ATP 1). Joran Vliegen (dubbel 61), de Belg die nog actief was in het gemengd dubbelspel, vloog er dinsdagmiddag in de kwartfinale uit.

Iets na 14 uur ’s middags zijn Serena Williams (WTA 10) en Simona Halep (WTA 7) begonnen aan hun kwartfinales op Wimbledon tegen respectievelijk Alison Riske (WTA 55) en Shuai Zhang (WTA 50). Mertens-beul Barbora Strycova (WTA 54) treft later in de middag Johanna Konta (WTA 18), terwijl Elina Svitolina (WTA 8) het opneemt tegen Karolina Muchova (WTA 68). De heren komen woensdagmiddag pas in actie tijdens de kwartfinales.

Exit Vliegen

Joran Vliegen had een uitstekende run op het gemengd dubbelspel van Wimbledon. In de eerste ronde versloeg Vliegen, samen met dubbelpartner Saisai Zheng (WTA 43) tegenstanders Frederik Nielsen (ATP 604) en Kaitlyn Christian (6-3, 7-5). In de tweede ronde versloeg het duo knap titelkandidaten Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs (6-4, 7-5). De kwartfinale tegen Eden Silva (WTA 431) en Evan Hoyt (ATP 503) bleek een brug te ver voor het duo (5-7, 7-6 (7/5), 6-4).