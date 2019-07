Hun avontuur met Jalapeño Loco tijdens ‘Mijn pop-uprestaurant’ ligt ondertussen alweer meer dan drie jaar achter hen, maar Miette Dierckx en Willem Vankrunkelsven wagen zich aan een nieuw Mexicaans culinair avontuur met hun restaurant Mañana Mañana.

Vanaf woensdag 10 juli kunnen liefhebbers in de Sinte-Lutgartsite in Beringen terecht in Mañana Mañana, een pop-up in een Mexicaans jasje. ‘Wij serveren voorlopig alleen taco’ ...