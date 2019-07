Waarom Donald Trump plots wel om het milieu lijkt te geven: welke plannen heeft hij en gaat het milieubeleid van de VS veranderen?

In een opmerkelijke speech heeft Donald Trump maandag aangegeven wat zijn verwezenlijkingen op milieuvlak zijn, en hoe hij dat beleid nog zal uitbreiden zonder aan jobs in te boeten. Fake news, of draait de president van de grootste olie- en gasproducent ter wereld deze keer echt met de wind? Experts geven antwoord op die vraag en nog zes pertinente andere vragen.