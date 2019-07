Samir Nasri voorgesteld bij Anderlecht: “Ik ga een voorbeeld zijn voor de jeugd”

Onder grote persbelangstelling is Samir Nasri voorgesteld bij Anderlecht. De gewezen Franse international en ex-speler van Marseille, Arsenal en Manchester City was erg enthousiast. Zonder Kompany was deze transfer er niet gekomen, maar nu wil Nasri de rechterhand zijn van Vince The Prince op het veld.

Het was technisch directeur Frank Arnesen die Samir Nasri kwam presenteren in de perszaal van het Lotto Park, de nieuwe naam van het Anderlecht-stadion. “Eigenlijk stond Samir Nasri niet op onze lijst”, aldus Arnesen. “Dat leek voor ons een speler buiten categorie, want hij speelde in de grootste competities. Maar Vincent Kompany heeft hem overtuigd. Zonder Kompany was deze transfer er nooit gekomen, maar we kunnen zo’n spelers met tonnen ervaring die overal ter wereld voetbalden goed gebruiken om onze jongeren te omkaderen.”

Foto: BELGA

Nasri zelf had nochtans ook opties om poen te gaan scheppen in woestijnlanden. “Geld was niet het belangrijkste”, zei hij. “Ik wilde graag bij mijn familie in Europa blijven en zocht een mooi sportief project. Toen Kompany me belde was ik gecharmeerd. Ik had met Vince altijd een uitstekende relatie bij Manchester City. Hij hielp me daar met mijn integratie en was een charismatische kapitein naar wie ik opkeek. Dat hij nu mijn coach is, is fantastisch. Ik zal proberen om zijn rechterhand te zijn op het veld.”

“Ja, ik heb fouten gemaakt”

Nasri heeft nochtans de reputatie een bad boy te zijn en iemand met een explosief karakter. “Het klopt dat ik een speciaal karakter had. Als iets me niet zinde, dan zag je dat aan mij. Maar ik ben veranderd door zelf vader te worden. Ja, ik heb fouten gemaakt in mijn carrière, maar die ervaring wil ik nu gebruiken om jonge voetballer op het goeie pad te houden. In de toekomst wil ik trainer worden - ik ga de trainerscursussen starten - en hier bij Anderlecht kan ik die begeleidende rol al opnemen.”

Foto: BELGA

Toch was Nasri ook anderhalf jaar geschorst wegens dopingperikelen. “Die straf was onterecht zwaar”, vindt hij. “Ik ging over de schreef ja, maar ik verdiende wel een tweede kans. Tijdens zo’n schorsing kan je ook niet individueel trainen bij een club want je mag bij geen enkele sportclub binnen. Vorig jaar had ik daardoor een wat moeilijker jaar bij West Ham. Ik sukkelde snel met een kuitblessure, maar nu ga ik me klaarstomen voor de competitiestart in België. Eerst met een individueel programma en dan wil ik er staan als de competitie begint. Dat we geen Europees spelen geeft mijn lichaam wat extra rust, maar vergis jullie niet. Ik wil Anderlecht weer naar de titel en de Champions League leiden.”

Voor Nasri komt de oefenmatch morgen tegen Benfica Lissabon wel nog te vroeg.