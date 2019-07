In 2040 gaat 29 procent van ons bbp naar vergrijzing

De Studiecommissie voor de Vergrijzing schat de kosten voor de vergrijzing (pensioenen, gezondheidszorg...) van de bevolking hoger in dan vorig jaar.

In 2040 zullen de sociale uitgaven in ons land een piek kennen, zo stelt de Studiecommissie in haar jaarlijks verslag. Tot dat jaar blijft de oudere bevolking sneller groeien dan die op arbeidsleeftijd.

De uitgaven zullen volgens de schatting evolueren van 25,2 procent van het bbp vorig jaar, over 29,1 procent in 2040, en dan een daling naar 27,6 procent in 2070. In dat jaar zullen we jaarlijks dus 11 miljard euro meer sociale uitgaven hebben dan vandaag.

Die kosten liggen hoger dan de schatting die de Studiecommissie vorig jaar maakte. Dat komt onder andere doordat de economische groei lager ligt dan verwacht en dat ook de komende jaren zal zijn. Ook zullen er de komende jaren wat minder geboorten zijn dan eerder verwacht.

Uit het verslag blijkt verder ook dat het armoederisico van de gepensioneerden daalt. In 2005 bedroeg dat armoederisico nog 20 procent. In 2017 lag het met 14,3 procent lager dan dat van de totale bevolking (16,4%). Dat komt doordat de minimumpensioenen zijn opgetrokken, en doordat steeds meer vrouwen op pensioenleeftijd langer betaald werk hebben gedaan en dus recht hebben op een hoger eigen pensioen.