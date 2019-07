‘Ndrangheta-baas en zijn zoon gearresteerd in Brazilië

Nicola Assisi en zijn zoon Patrick Assisi zijn gearresteerd in Sao Paulo. Ze zijn lid van de maffiaclan ‘Ndrangheta en behoren tot de honderd gevaarlijkste voortvluchtigen van Italië.

Nicola Assisi (61) en zijn zoon Patrick (36) werden maandag gearresteerd in een luxe appartement in Sao Paulo. Nicola is één van de grootste cocaïne smokkelaars van Italië en een baas van de ‘Ndrangheta, de Calabrese maffiaclan.

Bij de huiszoeking in Sao Paulo werden 2 geweren, 1 kilogram cocaïne en miljoenen euro’s in cash gevonden. Het geld en de drugs zaten verstopt achter een geheime wand en de geweren bij het zwembad. De autoriteiten hebben het geld nog niet geteld, maar de hoop zou zo’n 20 kilogram wegen, staat in The Guardian.

14 jaar gevangenisstraf

Nicola was al eens eerder gearresteerd in 2007, toen kreeg hij een gevangenisstraf van 14 jaar. Vervolgens werd hij in 2014 nog eens opgepakt in Portugal, maar toen kon hij ontsnappen voor hij aan Italië werd uitgeleverd. Volgens de Italiaanse krant Il Lametino zouden hij en zijn zoon via Argentinië naar Brazilië zijn gereisd onder valse namen.

Zijn jongste zoon Pascquale (30) werd ook al gearresteerd door de Italiaanse politie op verdenking van drugssmokkel en twee weken geleden ontsnapte een andere baas van de ‘Ndrangheta, Rocco Morabito, uit de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Hij was 23 jaar op de vlucht toen hij samen met zijn vrouw gearresteerd werd.