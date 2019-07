Brusselaars willen crackers van brouwresidu lanceren

Een Brusselse start-up houdt een crowdfunding voor het commercialiseren van crackers op basis van brouwresidu.

Drie jaar geleden kregen Brusselaars Rodolphe Paternostre en Alan Dartevelle het idee om crackers te maken met het residu dat overblijft na het brouwen van bier. Brouwerijen gooien de draf immers vaak weg.

Met ‘Beerfood’ willen de twee ondernemers de voedselverspilling verminderen. Gerecycleerde producten maken zo’n dertig procent uit van hun crackers. ‘Het afval verminderen zit in ons DNA’, stelt Paternostre in La Capitale.

‘Ik werkte voor Leefmilieu Brussel toen ik een artikel tegenkwam over een start-up in de VS die graanrepen produceerde van draf’, zegt Paternostre. ‘Bier was echt mijn passie, en die kwam samen met mijn expertise van de kringloopeconomie.’

De fase van onderzoek en ontwikkeling is intussen stilaan afgerond, klinkt het. Om hun crackers te commercialiseren hebben ze een crowdfunding opgestart. Het doel van 10.000 euro is intussen gehaald.

De start-up heeft drie smaken in de Belgische driekleur ontwikkeld: zwart (gerookte ui), geel (mosterd en rozemarijn) en rood (rode biet en venkel). Sinds februari worden ze in verschillende winkels getest.