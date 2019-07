Ariana Grande legt uit waarom ze in tranen uitbarst tijdens concert

Tijdens haar concert in St. Louis begon Ariana Grande afgelopen zaterdag plots te huilen. Later die avond postte de zangeres een bericht op Instagram waarin ze uitlegde waarom ze het niet droog kon houden.

Grande barste in tranen uit toen ze het liedje R. E. M. zong. 'Ik voel alles heel intens', schreeft de zangeres in een ondertussen verwijderde Instagrampost. 'Ik heb toegezegd om deze tournee te doen in een periode van mijn leven waarin ik nog heel veel verwerk. Soms huil ik veel.'

De zangeres heeft het wel vaker moeilijk, en laat dat ook aan haar fans weten. ‘Ik deel dit omdat ik wil dat jullie weten dat als jij het ook moeilijk hebt, je niet alleen bent', schreef Grande. 'Het is moeilijk om er voor de mensen om je heen te zijn, je werk te doen en ook nog voor jezelf te zorgen. Weet dat je niet alleen bent, en dat je het geweldig doet. Ik hou van jullie.’

Ze schreef ook dat ze dankbaar is voor haar fans en haar crew. 'Ik ben zo dankbaar voor alle liefde die ik ontvang. Ik ben dankbaar dat jullie mijn menselijkheid accepteren. Ik voel zoveel liefde, en dat houdt me op de been', schreef Grande.

Posttraumatische stressstoornis

Ariana heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Op 22 mei 2017 was er een aanslag na haar concert in Manchester. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf vlak na het concert op, 22 mensen lieten toen het leven en honderden anderen bleven gewond achter.

In april werd duidelijk dat Grande aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) lijdt. Dat is een mentale aandoening ten gevolge van traumatische of schokkende gebeurtenissen. In een interview in 2018 met het Britse blad Vogue zegt ze dat ze niet zeker weet of ze ooit over de aanslag zal kunnen praten zonder te huilen.

Ook op persoonlijk vlak ging het haar niet voor de wind. In september 2018 stierf haar ex-vriend, rapper Mac Miller, na een overdosis. In oktober van dat jaar brak ze met haar verloofde Pete Davidson.

Grande probeert haar trauma's te verwerken via haar muziek. In verschillende nummers heeft ze het over haar relaties en de moelijkheden waarmee ze te kampen krijgt.