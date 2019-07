Anderlecht verandert naam stadion na 36 jaar van Constant Vanden Stockstadion in Lotto Park

Anderlecht verandert de naam van zijn stadion van Constant Vanden Stockstadion naar Lotto Park. Dat blijkt uit foto’s die op sociale media circuleren.

Het was een opmerkzame fan die dinsdagochtend de naamsverandering signaleerde. Intussen zijn de grote banners met de nieuwe stadionnaam afgeplakt. Anderlecht had gehoopt het nieuws pas later deze week bekend te maken.

Enkele maanden geleden gaf Jo Van Biesbroeck, commercieel directeur van RSCA, al aan dat paars-wit wel zou varen bij een naamsverandering. Financieel, toch. “Die naam is een stukje geschiedenis en als we die weggeven, moet daar een substantieel bedrag tegenover staan.”

Het is de eerste keer in 36 jaar dat Anderlecht de naam van zijn stadion verandert. Aanvankelijk heette het stadion het Stade Emile Versé. Zo lijkt nu helemaal een einde te komen aan de Vanden Stock-dynastie, de brouwersfamilie die 47 jaar lang de plak zwaaide in Brussel.