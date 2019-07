SP.A eist nultolerantie voor alcohol in verkeer

Kamerlid Joris Vandenbroucke (SP.A) dient vandaag een wetsvoorstel in om de toegelaten alcoholnorm voor bestuurders te reduceren tot 0,0 promille.

‘Alcohol is een killer in het verkeer’, aldus SP.A-volksvertegenwoordiger Joris Vandenbroucke. ‘Drinken en rijden gaan niet samen, nooit.’ In naam van zijn partij dient hij een wetsvoorstel in om een nultolerantie in te voeren voor alcohol in het verkeer. Aanleiding is de zaak rond Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck, die afgelopen weekend achter het stuur betrapt werd met 1,4 promille alcohol in het bloed - nadat hij een ongeval veroorzaakt had met materiële schade.

Zijn partijgenoot Conner Rousseau liet gisteren al verstaan dat ‘de pakkans groter moet worden en de straffen strenger’, en dat hoe dan ook het debat gevoerd moet worden. ‘Als 0 promille daarin naar voren komt als dé oplossing, dan moeten we dat doen.’ Vandenbroucke vist nu een oud wetsvoorstel op dat die 0 promille daadwerkelijk invoert ‘in afwachting van een veralgemeende invoering van het alcoholslot die de combinatie van het gebruik van alcohol en rijden onmogelijk maakt’, aldus de memorie van toelichting.

Dubbel zoveel kans

Volgens de SP.A is het voldoende bewezen dat alcohol door zijn verdovende werking een sterk (negatief) effect heeft op de rijvaardigheid. Bovendien ‘brengt alcohol je makkelijker in een overmoedige stemming.’ Gevolg: mensen die gedronken hebben, nemen meer risico’s. ‘Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5 promille loop je 2,5 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval’, luidt het verder. ‘Met 0,8 promille is dat 4,5 keer zoveel, met 1,5 promille 16 keer zoveel.’

Het wetsvoorstel werd vorige legislatuur ingediend door zijn partijgenoten Annick Lambrecht, Karin Jiroflée, Karin Temmerman en de West-Vlaamse socialist Youro Casier, maar geraakte er toen niet door. Ook Jan Briers, de ex-gouverneur van Oost-Vlaanderen die vandaag in de Kamer zetelt voor CD&V, pleitte een aantal jaren geleden al voor een absolute nultolerantie. N-VA is er, bij monde van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, nooit voor te vinden geweest.