Snowball de kaketoe stond al langer bekend om zijn danspasjes, maar die zijn nu ook door wetenschappers van de Tufts University in Massachusetts geanalyseerd. Blijkt dat Snowball niet minder dan veertien verschillende dansbewegingen kent, en zijn eigen choreografie heeft uitgedacht.

‘Snowball toont ons pasjes, zoals de Madonna Vogue-move, die ik gewoon niet kon geloven’, zegt professor psychologie Aniruddh Patel. De professor begon zijn onderzoek naar Snowball al in 2008, nadat hij hem had zien dansen op het liedje ‘Everybody’ van de Backstreet Boys. Na jarenlang onderzoek blijkt nu dat Snowball veertien verschillende pasjes kent.

Snowall kiest eigen pasjes

Sommige dieren kunnen getraind worden om te bewegen op muziek, maar een beat anticiperen is volgens Patel een unieke eigenschap van ‘vocale leerlingen’, zoals papegaaien, dolfijnen en olifanten, en mensen. Maar niet al deze dieren kunnen dansen. Volgens Patel moeten een aantal factoren juist zitten, zoals de mogelijkheid om complexe sequenties te leren of sociale interacties aan te gaan.

Na een eerste studie werd duidelijk dat Snowball de beat anticipeerde, en het juiste ritme aanhield wanneer de muziek sneller of trager werd afgespeeld. Later bleek dat de vogel experimenteerde met nieuwe pasjes. Het bleef dus niet bij ingestudeerde moves, maar Snowball koos zelf welke bewegingen hij zou maken. ‘Zijn bewegingen op muziek zijn ongelooflijk divers’, zegt Patel. ‘Het kan zijn dat het hier om imitatie gaat, wat al indrukwekkend zou zijn. Maar het is ook mogelijk dat Snowball zijn eigen creativiteit gebruikt en de danspasjes zelf uitvindt.’ Het onderzoek naar Snowball gaat verder. De wetenschappers willen nu nagaan of hij ook danst wanneer hij alleen is, of dat enkel in groep doet.