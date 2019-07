China eist dat VS onmiddellijk wapenverkoop aan Taiwan annuleren

China eist dat de Verenigde Staten onmiddellijk een wapenverkoop ter waarde van 2,2 miljard dollar aan Taiwan annuleren.

De voorgenomen verkoop betreft onder meer 108 tanks van het type M1A2, meer dan 1.500 antitankraketten van het type Javelin en TOW, en 250 draagbare grond-luchtraketten van het type Stinger.

Het Amerikaans Congres is op de hoogte gebracht van de verkoop en heeft nu 30 dagen om bezwaar aan te tekenen, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren.

Het is niet de eerste keer dat de VS wapens verkopen aan Taiwan, telkens tot woede van China, dat het eiland nog steeds als een deel van zijn territorium beschouwt. Washington heeft in 1979 zijn diplomatieke banden met Taipei verbroken om Peking als enige vertegenwoordiger van China te erkennen. Niettemin zijn de VS de sterkste bondgenoot en de grootste wapenleverancier van Taiwan.

‘Regionale veiligheid’

Het Pentagon meldde maandag dat de VS de wapenverkoop aan Taiwan hadden goedgekeurd. ‘De wapens kunnen Taiwan helpen om de huidige en toekomstige regionale bedreigingen aan te pakken en de veiligheid te verbeteren, terwijl de politieke stabiliteit en het militaire evenwicht in de regio behouden blijven’, meldde het Pentagon.

De Taiwanese autoriteiten bedankten de VS voor hun steun. ‘Taiwan zal de investeringen in nationale defensie versnellen en zijn partnerschap met de VS en andere gelijkgestemde landen blijven versterken om samen de regionale veiligheid en stabiliteit te waarborgen’, klinkt het in een statement.