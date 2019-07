Nieuwe brug over Brusselse kanaal vernoemd naar holebi-activiste Suzan Daniel

De nieuwe brug over Brusselse kanaal, die de Simon Bolivarlaan met de Havenlaan zal verbinden, krijgt de naam Suzan Danielbrug. De Brusselaars kozen via een poll op Facebook massaal voor de holebi-activiste.

Na een eerste selectie met namen voor de nieuwe brug tussen het Noordstation, het toekomstige museum Kanal-Centre Pompidou en de Tour & Taxis-site werd er een shortlist van vijf namen gemaakt.

Het publiek koos overduidelijk voor de Suzan Danielburg en lieten zo de keuzes Zinnekesbrug, de Pont d’ici tot ginderbrug, de Agnès Vardabrug en 22 maartbrug links liggen.

‘Suzan Daniel krijgt een brug’, zegt Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons. ‘Geen klein straatje, maar een echte brug die oevers en wijken met elkaar verbindt, waarop hand in hand geflaneerd en hartstochtelijk gekust mag worden. Suzan Daniël is een icoon van de Belgische LGBT+-beweging. Hiermee geven we als Stad Brussel twee belangrijk signalen: iedereen heeft het recht zichzelf te zijn op straat en vrouwen die een belangrijke rol spelen in onze geschiedenis krijgen -eindelijk- de zichtbaarheid die ze verdienen.’

De Suzan Danielbrug wordt bovendien een brug die enkel gewijd is aan zachte mobiliteit en openbaar vervoer. De voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer zijn er koning en dat is een primeur voor Brussel.

Suzan Daniel ligt aan de basis van de eerste holebi-groeperingen in België.