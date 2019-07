Tunesië heeft strafschoppen nodig voor plek in kwartfinale Afrika Cup

Tunesië heeft zich maandagavond als laatste geplaatst voor de kwartfinales op de Afrika Cup in Egypte. In de achtste finales haalden de Adelaars van Carthago het in de strafschoppenreeks met 5-4 van Ghana.

Na 90 en 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord in Ismailia. Taha Yassine Khenissi had na 73 minuten de score geopend voor Tunesië, dat met Youssef Msakni (Eupen) en Dylan Bronn (AA Gent) twee spelers uit de Jupiler Pro League in de rangen had. Ook voor Anice Badri (ex-Moeskroen) was er een basisplaats.

Zij stonden al met anderhalf been in de kwartfinales, totdat een owngoal van Rami Bedoui in de toegevoegde tijd toch nog voor de gelijkmaker zorgde. In de verlengingen werd er vervolgens niet meer gescoord en dus moesten strafschoppen voor uitsluitsel zorgen. Daarin trok Tunesië aan het langste eind. Het Ghana van Joseph Aidoo is uitgeschakeld. De Genkenaar, die op weg is naar het Spaanse Celta de Vigo, bleef de hele wedstrijd op de bank.

In de kwartfinales speelt Tunesië donderdag tegen Madagaskar. In de andere kwartfinales neemt Senegal het op tegen Benin (woensdag), terwijl Nigeria en Zuid-Afrika elkaar later die avond treffen. De andere kwartfinale gaat tussen Ivoorkust en Algerije. Aftrap is om 18 uur.