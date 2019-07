Toerisme Vlaanderen koopt Rubenskasteel

Het Steen, Rubens’ zomerresidentie in zijn laatste levensjaren, is niet langer in privéhanden.

Het kasteel in Elewijt, in de buurt van Zemst, stond sinds vorig jaar te koop. Het is intussen aangekocht door Toerisme Vlaanderen, zo raakte vorig weekend bekend in de marge van de ­actie ‘Vlaamse Meesters’. Ben Weyts (N-VA), minister van Toerisme, wil de ­locatie openstellen voor het publiek en er een toeristische attractie van maken.

Het Steen dateert van de elfde eeuw. In 1635 kocht Rubens het als buitenverblijf. Hij liet het opknappen tot luxueuze residentie en bracht er met zijn vrouw Hélène Fourment de zomers door tot zijn dood in 1640. Daarna werd het ‘Rubenskasteel’ ettelijke keren aangepast, vergroot en gerestaureerd. Tijdens de Franse Revolutie raakte het geplunderd, in de Tweede Wereldoorlog beschadigd. Sinds 2009 is het beschermd als monument. Van de inrichting uit Rubens’ tijd blijft weinig over, op een barokschouw in de ontvangstzaal na.

Rubens realiseerde er nog enkele prachtige landschappen van de omgeving.