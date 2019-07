N-VA in verweer tegen voorlopige twaalfden: ‘De Block wil opnieuw langs de kassa passeren’

In de commissie Financiën, die vandaag voor de eerste keer opnieuw bijeenkomt, moet gestemd worden over de voorlopige twaalfden. Omdat de regering in lopende zaken is, moet ze het stellen met dat beperkte budget. Ze mag daardoor per maand niet meer uitgeven dan een twaalfde van wat ze het jaar voordien uitgaf. Maar N-VA is niet zomaar van plan om die voorlopige twaalfden goed te keuren.

Het stoort de partij dat minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) 40 miljoen euro extra vraagt voor de opvang van asielzoekers. ‘Mevrouw De Block hoopt voor de derde keer langs de kassa te passeren. We investeren al 260 miljoen in asielopvang. Ze vroeg eerder al eens 60 en 30 miljoen extra, en nu dus weer’, zegt N-VA-kamerlid Sander Loones op Radio 1.

N-VA weigert dat geld toe te kennen. ‘Omdat het anders kan. Theo Francken (N-VA) hanteerde strenge asielquota. Maar twee maanden nadat hij weg was, waren die cijfers al gestegen.’ De gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie bepaalde dat er per dag slechts 50 mensen asiel mochten aanvragen. Daardoor ontstonden er eind 2018 elke dag lange wachtrijen van asielzoekers, die uren later opnieuw moesten afdruipen zonder hun aanvraag te kunnen indienen.

De Raad van State floot Francken terug. Zijn quota waren onwettig. De Raad van State wees erop dat het recht om asiel te vragen een ‘fundamenteel recht’ is voor elke persoon die zijn land ontvlucht. Volgens Loones zijn er echter manier ‘om dat juridisch wel te kunnen doen en het been stijf te houden’.

Nog meer bezwaren

Maar de N-VA heeft meer bezwaren. ‘Met de voorlopige twaalfden zou de politiek het goede voorbeeld moeten geven’, zegt Loones. Maar na de indexering van de dotatie van de koning ook een indexering van de lonen van de ministers en de kabinetten toestaan, ziet zijn partij niet zitten. ‘Wij leggen een aantal amendementen op tafel om ervoor te zorgen dat het een begroting wordt voor een regering in lopende zaken, ze moet zich geen cadeaus toekennen.’

Eerder op de ochtend riep Christiaan Leysen (Open VLD), die de commissie voorzit, op om uit de loopgraven te komen. ‘Iedereen gaat een thema dat hij electoraal nog niet verwerkt heeft nu nog eens uitspelen. Maar ik denk dat de twee grootste partijen van het land uiteindelijk samen aan tafel zullen moeten gaan.’ In een opiniestuk in De Tijd schrijft hij dat er geen tijd te verliezen is. De regering is, na het vertrek van de N-VA uit de regering over het VN-Migratiepact, al 200 dagen in lopende zaken.