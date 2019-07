Trump zegt milieu te willen beschermen, maar ‘zonder jobs op te offeren’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich naar eigen zeggen vanaf dag één ingezet om ervoor te zorgen dat Amerika de schoonste lucht en het zuiverste water ter wereld heeft. Dat verklaarde hij maandag tijdens een speech in het Witte Huis. Milieuorganisaties noemen de toespraak ‘pure fantasie’ en ‘absurd’.

Trump schroefde heel wat milieumaatregelen van voorganger Barack Obama terug. Zo stapte hij enkele maanden na zijn aantreden, onder luide internationale kritiek, uit het klimaatakkoord van Parijs. Volgens de president is dat goed voor de economie, maar critici stellen dat zijn beslissingen een negatief effect hebben op het milieu en het klimaat. De New York Times berekende dat de president in totaal zelfs al 83 aparte milieumaatregelen terugdraaide.

Trumps milieubeleid zou volgens waarnemers wel eens een van zijn zwakheden kunnen worden tijdens de aankomende presidentsverkiezingen van 2020. Zo moest maandag uit een opiniepeiling blijken dat slechts 29 procent van de Amerikaanse kiezer tevreden is over de manier waarop Trump omgaat met de klimaatverandering. En dus kwam hij met een toespraak die zijn blazoen op dat vlak ietwat moet oppoetsen.

‘We zullen het milieu beschermen, maar ook de Amerikaanse soevereiniteit en onze jobs’, speechte hij maandag. Volgens de Amerikaanse president zijn de VS koploper als het aankomt op proper drinkwater en worden de luchtvervuiling en CO2-uitstoot teruggeschroefd, terwijl de industrie tegelijkertijd wordt gestimuleerd.

‘Dure klimaatakkoord’

Trump maakte van de gelegenheid gebruik om ook uit te halen naar het ‘oneerlijke, inefficiënte en zeer dure klimaatakkoord van Parijs’. Ook de zogeheten Green New Deal, die progressieve Democraten hebben voorgesteld, moest eraan geloven. Die werd door de president afgeschreven als ‘onbetaalbaar’.

‘We hebben maar één Amerika en we hebben maar één planeet’, zei Trump nog op zijn speech maandag. Eerder noemde hij klimaatverandering nog een ‘Chinese hoax’ en verklaarde hij dat hij niet gelooft dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, ondanks wetenschappelijk bewijs.

‘Pure fantasie’

Ken Cook, een woordvoerder van de non-profitorganisatie Environmental Working Group, noemt Trumps speech echter ‘pure fantasie’. ‘Nooit eerder streefde een president zo actief, in opdracht van de vervuilers, een agenda na die zo vijandig staat tegenover het milieu en de volksgezondheid’, zei hij.

‘Het is absurd dat president Trump zichzelf een milieuvriendelijk imago aanmeet, terwijl zijn administratie een destructieve koers blijft varen, in het voordeel van de vervuiler, maar ten koste van het Amerikaanse volk’, zegt Jill Tauber van milieuorganisatie Earthjustice, die al 120 rechtszaken tegen zijn regering heeft aangespannen.