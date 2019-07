Lewis Hamilton wist de GP van Groot-Brittannië al vijf keer op zijn naam te zetten en kijkt er enorm naar uit om komend weekend voor een zesde overwinning te gaan. Grote vraag is echter of de race ook de komende jaren nog op de F1-kalender zal staan.

Het circuit van Silverstone dreigt immers van de F1-kalender te verdwijnen nadat de BRDC de oude overeenkomst met de Formule 1 opzegde en er nog steeds geen nieuwe overeenkomst werd bereikt.

En zo kan het plots zijn dat Silverstone komend weekend voor het laatst de GP van Groot-Brittannië organiseert.

"Silverstone is het ultieme racecircuit," aldus de Britse vijfvoudig F1-kampioen tegenover 'Sky F1'. "Dit is een grand prix die we nooit mogen verliezen. Indien dat gebeurt verliest de Formule 1 enorm, het verliest dan zoveel van haar essentie."

Als het van Lewis Hamilton echter afhangt staat de race ook de komende jaren nog op de F1-kalender: "Ik zal enorm hard vechten om de Formule 1 in Silverstone te houden."

"Deze race heeft het ongelooflijkste publiek van gans het seizoen, dit raceweekend kent het meeste aantal toeschouwers tijdens een raceweekend. Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om dat te laten gebeuren. We moeten er voor vechten dat de F1 hier blijft."

