Club Brugge kondigt komst nieuwe Senegalese flankaanvaller aan

Club Brugge blijft actief op de transfermarkt. Blauw-zwart kondigde maandagavond al de komst van de 20-jarige Senegalese flankaanvaller Amadou Sagna aan, terwijl ook de komst van recordtransfer David Okereke in de pijplijn zit. Sagna tekent een contract voor vier jaar en komt over van het Senegalese Cayor Foot. Hij liet zich onlangs nog opmerken op het WK voor -20-jarigen in Polen, waar hij de bronzen schoen won.