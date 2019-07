Ritwinnaar en gele trui Julian Alaphilippe na dubbelslag: “Ik had mijn huiswerk gedaan”

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) heeft zijn eerste ritzege beet in deze Tour de France en pakt ook de gele trui, zijn eerste in zijn carrière. “Ik had mijn huiswerk gedaan”, zei hij na afloop. “Ik wist dat deze etappe me uitstekend lag en ben er voluit voor gegaan. Deze gele trui ga ik niet zomaar afstaan.”

Alaphilippe viel aan op de voorlaatste klim en raapte Tim Wellens op. Hij trok er meteen alleen vandoor. “Ongelooflijk”, zei hij, “Dit zal toch wat tijd vragen om door te dringen. Ik heb echt alles gegeven tot de streep. Ik dacht aan de zege maar niet aan een solo, dat was niet het doel. Ik wilde met een groepje weg, maar uiteindelijk voelde ik me echt goed en toen ik dat gaatje sloeg, heb ik me geen vragen meer gesteld en bleef ik gewoon keihard trappen.”

“Ik had meerdere opties vandaag”, wist hij. “Het hing een beetje af van mijn gevoel. Zou ik wachten en aangaan op 300 meter met wat nog restte van het peloton of zou ik van ver aanzetten. Het werd het laatste. Ik gaf aan Dries (Devenyns) de opdracht om het volle pond te geven op de Côte de Mutigny en wilde daarna de situatie inschatten. Ik zag dat iedereen à bloc zat en versnelde. Ik stelde me geen vragen meer. Ik kende de slotkilometers en wist wat me te wachten stond.”

En als extraatje krijgt hij de gele trui. “Fantastisch”, zei hij nog, “ik ben zo blij. Ik weet dat de komende dagen moeilijk zullen zijn. Morgen niet, maar daarna wel. Ik heb de etappes verkend en die kunnen wat te zwaar voor me zijn, zeker die met aankomst op La Planche des Belles Files. De gele trui is een droom, dat speelde altijd al in mijn hoofd en nu mag ik die dragen. Dat is zo’n prachtig extraatje.”

Alaphilippe schreeuwt het uit. Foto: Photo News

Lof was er voor de ploegmaats. “Ze hebben me de hele dag goed beschermd, deden hun job en ik moest gewoon hun werk afmaken. Straf wat Dries doet ook op het eind.”

Alaphilippe kende een boerenjaar in 2018 met de zege in de Waalse Pijl, San Sebastian en twee ritten in de Tour en de bergtrui, om een paar uitschieters te noemen. In 2019 gaat hij gewoon voort op dat elan met overwinningen in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Waalse Pijl, in de Tirreno-Adriatico en de Dauphiné, nu ook opnieuw in de Tour. “Vorig jaar was al ongelooflijk, maar sinds de start van dit seizoen draait het opnieuw ongelooflijk. Ik denk dat ik nooit zo sterk was op de fiets, en vooral ook in het hoofd. Ik ben heel blij dat ik kan doen wat ik nu kan.”

Alaphilippe zal de trui niet zomaar afstaan. “Ik zal ervoor strijden, al weet ik dat het moeilijk wordt. Deze trui dragen, dat onthou je je hele leven. Ik ben blij dat ik zo mee de geschiedenis kan schrijven van mijn sport.” (belga)