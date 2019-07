Neymar stuurt kat naar eerste training PSG

De Braziliaanse topvoetballer Neymar kwam vandaag niet opdagen voor de eerste training van zijn club, PSG. Waarnemers zien er een aanwijzing in dat de duurste voetballer aller tijden aanstuurt op een transfer. De In Parijs kunnen ze er niet mee lachen: 'We zullen de gepaste maatregelen nemen', schrijft de Franse kampioen op zijn website