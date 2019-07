Sting zegt last minute af voor Gent Jazz

Het Britse popicoon moet op doktersvoorschrift zijn optreden annuleren. Door de late afzegging is er geen vervangact. Festivalgangers kunnen de terugbetaling van hun ticket aanvragen.

‘Met spijt moeten we u melden dat het optreden van Sting op Gent Jazz Festival in Gent vanavond moet afgelast worden op doktersbevel. Informatie over de terugbetaling van de tickets volgt binnenkort.’ Die boodschap verscheen maandagavond om kwart voor zeven op de officiële Twitteraccount van de Britse ster.

Een erg late afzegging dus, waardoor een vervangact zoeken ook niet meer mogelijk was. Het is dan ook een forse tegenvaller voor organisator Bertrand Flamang. Alle 6.000 tickets waren lang op voorhand uitverkocht. Wie speciaal voor Sting een ticket had gekocht, zal de terugbetaling kunnen vragen, meldt de festivalorganisatie. Morgen, dinsdag, verschijnt er op de website meer uitleg.

Extra voorbereiding voor niets

Het concert vroeg ook extra voorbereiding om aan alle eisen van de wereldster te voldoen. ‘Sting komt met zijn eigen security, maar wij voorzien nog eens 12 extra veiligheidsmensen’, zei Flamang maandagochtend nog. ‘Zijn rider is zo dik als een boek, zeer gedetailleerd maar echt extravagante dingen staan daar niet in. Zijn team is een geoliede machine. Wij doen alles wat ze vragen en dus zal de avond normaal zeer vlot verlopen.’

Als de ziekte van de zanger niet al te ernstig is, kan u hem zondag aan het werk zien op Bospop in Weert (Nederlands Limburg). Maar daarvoor zal u wel diep in de portemonnee moeten tasten want de dagtickets zijn uitverkocht en er zijn enkel nog combitickets voor de drie festivaldagen beschikbaar.