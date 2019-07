Naaktfoto’s van meisjes gevonden bij huiszoeking miljardair Jeffrey Epstein

Bij een huiszoeking in de woning van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein zijn naaktfoto’s gevonden van jonge meisjes. Dat heeft de procureur gezegd. Epstein wordt verdacht van sekshandel met minderjarigen.

Procureurs beschuldigen de investeringsbankier ervan dat hij tussen 2002 en 2005 tientallen meisjes - soms van veertien jaar - naar zijn luxehuizen lokte in New York en Florida. Daar zou hij hen betaald hebben voor seksuele handelingen.

In de aanklacht staat dat de 66-jarige Epstein meisjes naakt massages en andere seksuele handelingen liet uitvoeren. Zo zou hij hen gevraagd hebben om hem aan te raken terwijl hij masturbeerde. Sommige meisjes betaalde hij om andere meisjes te rekruteren.

‘Hij zocht bewust minderjarigen uit en hij wist dat veel van zijn slachtoffers jonger dan achttien waren, onder meer omdat sommige minderjarige slachtoffers uitdrukkelijk hun leeftijd aan hem vertelden’, zo staat in de aanklacht.

Bewijzen

Procureur Geoffrey Berman zei op een persconferentie dat bij een huiszoeking in Epsteins woning in Manhattan bewijzen zijn gevonden, waaronder ‘naaktfoto’s van wat minderjarige meisjes lijken’. Hij moedigt mogelijke slachtoffers ook aan om naar voren te treden.

Epstein werd zaterdag gearresteerd op de Teterboro Airport in New Jersey. Hij was net met zijn privévliegtuig teruggekeerd uit Parijs. Het openbaar ministerie zal aan de rechter vragen dat Epstein in voorhechtenis blijft vanwege het vluchtgevaar. De miljardair riskeert een celstraf van 45 jaar.

Epstein pleit onschuldig.

Geheime deal

Het is niet de eerste zaak tegen de ondernemer. In november raakte bekend dat Epstein een geheime deal had gesloten met Alexander Acosta, de huidige minister van Werk, die in 2008 openbaar aanklager in Florida was. Epstein zou toen bekentenissen hebben afgelegd over twee aanklachten voor prostitutie, waardoor hij een federale rechtszaak kon vermijden en slechts 13 maanden cel kreeg.

De zaak kreeg weerklank in de media, want Epstein kon onder meer ex-president Bill Clinton, huidig president Donald Trump en prins Andrew, de hertog van York, bij zijn vrienden rekenen. Hun namen komen niet in de nieuwe aanklacht voor.

In een interview met New York Magazine uit 2002 prijst Trump de miljardair. ‘Ik ken Jeff al vijftien jaar. Een geweldige man. Met hem maak je veel plezier. Er wordt zelfs gezegd dat hij evenveel van mooie vrouwen houdt als ik, en veel van hen zijn aan de jonge kant. Geen twijfel mogelijk, Jeffrey geniet van zijn sociaal leven.’