REACTIES. Belgen unaniem lovend over winnaar: “Julian was uitzonderlijk maar dit was zwaarder dan verwacht”

Wout van Aert hoopte op geel maar zag Julian Alaphilippe zijn droom stuk slaan. Greg Van Avermaet mikte op de ritzege maar moest vrede nemen met een ereplaats. De Belgen staken hun bewondering voor Julian Alaphilippe niet onder stoelen of banken. Jasper Stuyven spurtte naar een sterke derde plaats.

Geen gele trui voor Wout van Aert. De Kempenaar staat ook na drie etappes nog altijd tweede. Deze keer niet achter ploegmaat Mike Teunissen, wel achter het nummer één van de wereld, Julian Alaphilippe. “We hebben goed werk afgeleverd maar Alaphilippe was te sterk. Bij de start van de etappe hadden we twee opties: Mike Teunissen of ik. Mike kwam me echter vrij snel melden dat hij zich niet al te best voelde en dat ik mijn ding mocht doen. Ik wilde gewoon zo lang als mogelijk vooraan standhouden om zo het geel veilig te stellen. Maar de hellingen waren steiler dan verwacht.”

De achterstand op Alaphilippe bedraagt twintig seconden. “Het is een beetje sneu om zo dicht bij de trui te zijn”, aldus Van Aert. “Ik bevond mij de hele tijd in het gezelschap van de klassementsrenners en de echte punchers. En dat ik de witte trui kan behouden, vind ik ook al iets. Het weekend was uitzonderlijk, dit was gewoon te zwaar voor ons. Morgen gaan we opnieuw voor de zege met Dylan (Groenewegen, red). Hij voelde zich vandaag al een pak beter.

Greg Van Avermaet berust

Greg Van Avermaet had zijn zinnen gezet op de derde etappe, maar keert huiswaarts met een vierde plaats. “Tegen Alaphilippe viel weinig te beginnen”, bekende hij na afloop. “Het was een heel lastige wedstrijd. Ik zat in een goede positie op die voorlaatste klim, maar Julian reed op een vrij zwaar moment weg, dat was vrij indrukwekkend wat hij deed. Ik had nog gehoopt dat we hem zouden teruggrijpen, dat hij zou stilvallen, want het was nog een eind naar de meet, maar blijkbaar viel hij niet echt stil en bij ons in het peloton ging het de laatste drie à vier kilometer ook niet meer snel.”

“Dat is een beetje jammer”, vervolgde Van Avermaet. “Maar als je de manier ziet waarop Julian wint, dan kan je daar weinig reactie op geven. Of ik kon meegaan met Julian? Tja, dat kan je misschien proberen, maar ik wou alles houden voor die eindsprint. Als je dan meegaat en het peloton grijpt je terug, dan blijf je met lege handen achter. Ik weet ook niet of ik zijn aanval wel kon beantwoorden. Het was echt wel indrukwekkend. Ik voelde me de ganse dag goed, maar hij was uitzonderlijk ten opzichte van de rest. De achtervolging draaide ook redelijk vierkant. Er waren nog weinig knechten, enkel Ineos reed op die zijwind nog wat rond, maar bijna al de rest zat alleen. Dan wordt het moeilijk.”

Van Avermaet sprintte naar de vierde plaats. “Ik ging vrij vroeg aan, maar ik zat daar toch en besloot het dan te proberen”, eindigde hij. “Ik ben wel tevreden over die sprint. Jasper Stuyven en Matthews komen me nog voorbij, maar goed, het was voor de tweede plaats. Dat is helemaal anders dan voor de winst. Doe je dat voor de winst, dan wordt die sprint veel sneller aangetrokken, je voelt dat gewoon dat het niet klopt, dat het voor de tweede plek is.”

Van Avermaet had de derde etappe aangestipt, één kans op de zege is nu alvast weg. “Het was leuk geweest om voor de eerste plek te sprinten, dan ben je nog niet zeker dat je wint. Als je dan tweede wordt, is het misschien zuur, maar nu vind ik het niet zo erg. Ik onthou vooral dat ik zeer sterk was bergop, bij de betere renners zelfs, want Matthews zakte erdoor, en ik moet tevreden zijn met het gevoel dat ik hier aan deze etappe overhou. In die rit naar Colmar met die vele bergjes zullen er niet te veel renners meer overblijven en als ik dan ook de benen heb van vandaag zit er wel iets in.”

Stuyven zoekt en vindt vertrouwen

Jasper Stuyven had zijn zinnen gezet op de etappe naar Epernay. Hij sprintte uiteindelijk naar een derde plaats. “Dit geeft vertrouwen”, sprak hij. “Ik win wel niet, maar dit bevestigt nog eens mijn goede gevoel. Ik ga het blijven proberen en heb nog een paar ritten aangeduid.”

“Na mijn hoogtestage op de Teide en de Ronde van Zwitserland voelde ik al dat ik bergop in goede doen was. Ik ben blij dat deze uitslag dat ook bevestigt. Natuurlijk win je liever, maar tegen Alaphilippe viel weinig te beginnen. Hij was gewoon de sterkste. Het was leuk geweest om die sprint om de tweede plek te winnen, maar goed, ik word derde. Tweede of derde, veel maakt dat niet uit. Hier kan ik mee leven. Straf toch wel wat Julian uit zijn benen schudt. Het was zeker niet gemakkelijk om voorop te blijven, maar hij doet het wel en dan ben je de verdiende winnaar.”

Stuyven had de rit met stip aangeduid. “Al begon ik gisteravond wel wat te twijfelen. Mijn ploegmaat Ryan Mullen had ons gebrieft. Hij rijdt elke etappe een dag voor ons, voor het goede doel, en hij gaf mee dat de finale toch lastiger was dan op papier. Maar goed, ik voelde me goed en besloot toch mijn kans te gaan. Positionering was hier zeer belangrijk en daar ben ik wel sterk in en dat bleek ook vandaag. Het speelde een rol in de sprint, weliswaar om de tweede plaats, maar goed, ik rijd toch snel naar boven en dat is een boost voor mijn vertrouwen, want ik heb toch laten zien dat ik goede benen heb.” (belga)