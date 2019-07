Archeologen vinden Bijbelse stad in Israël

Archeologen claimen in Israël de restanten van de stad Ziklag gevonden te hebben. Dat is de plaats waar David zich volgens de Bijbel schuilhield voor koning Saul.

De archeologen van het Israël Institute of Antiquities (IAA), de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem en de Macquarie University in Sydney zijn al sinds 2015 bezig met opgravingen in Khirbet al-Raï, vlak bij de Israëlische stad Kirjat Gat, een belangrijke industriestad op zo’n 56 kilometer van Tel Aviv.

Maandag presenteerden ze overblijfselen van een Filistijnse nederzetting uit de elfde of twaalfde eeuw voor Christus, samen met typische Filistijnse kunstvoorwerpen. Het zou volgens hen gaan over de Bijbelse stad Ziklag. Wetenschappers discussiëren al decennia over de ligging van die Filistijnse nederzetting, die volgens de Bijbel in het zuiden van het koninkrijk Juda, in de regio Negev zou liggen.

Saul en David

De stad wordt in boek 1 Samuel, het negende boek van het Oude Testament, vermeld in het verhaal over Saul, de eerste koning van Israël, die David wilde vermoorden omdat die laatste bij het volk geliefder was en verschillende successen op zijn naam had staan. David vluchtte daarop naar de vijanden van Saul, de Filistijnen, en vroeg een schuilplaats aan hun koning. Hij hield zich vervolgens schuil in Ziklag. Vandaar trok hij later naar Hebron om gekroond te worden tot koning.