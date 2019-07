Alles wat u over ‘Le déjeuner sur l’herbe’ moet weten

Waarom is de Franse kunstgeschiedenis zo rijk? Andrew Graham-Dixon geeft uitleg. Dit zijn onze tv-tips.

1. BELPOP

Canvas 21.10-22.05 uur

Willy Willy stierf in februari aan kanker. Behalve gitarist bij The Scabs was hij ook een van de stichtende leden van de belpopformatie Vaya Con Dios. Canvas herhaalt dit knappe portret van de band.

2. THE ART OF FRANCE

Canvas 19.05-20.00 uur

Franse kunst is de beste ter wereld, vinden de Fransen. Deze docureeks laat een Brit uitleggen waarom de Franse kunstgeschiedenis zo rijk is. Andrew Graham-Dixon doet dat in zijn bekende stijl: elegant en met gevoel voor drama.

3. CHASING THE MOON

Canvas 22.05-00.00 uur

Op 21 juli is het precies 50 jaar geleden dat de Amerikaan Neil Armstrong als eerste man voet zette op de maan. Alles – of toch veel – over de ruimtewedloop met de Russen komt u in deze docureeks te weten.

4. TERZAKE

Canvas 20.00 uur

Een interview met CNN-journalist Jim Acosta over de moeilijke relatie tussen de pers en het Witte Huis. Voorts is er aandacht voor de gevolgen van de verkiezingen in Griekenland.