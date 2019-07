Alaphilippe slaat dubbelslag in derde rit, bollen voor Wellens

De Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) pakt de ritzege in de tourrit naar Épernay. Het levert hem meteen ook de gele trui op. Onze landgenoot Tim Wellens (Lotto-Soudal) houdt aan een lange ontsnapping de bolletjestrui over.

Alaphilippe sprong op 15 kilometer voor de finish weg uit een sterk uitgedund peloton. Hij ging voorbij Wellens, en stormde alleen op de finish af. In de slotkilometers verloor hij nog wat van zijn voorsprong, maar hij hield stand. Michael Matthews won 26 seconden later de sprint voor de tweede plaats voor Stuyven, Sagan en Van Avermaet.

Vroege vlucht

Na een schitterende Brusselse prelude verliet het Tourpeloton rond de middag definitief België. De start lag nog wel in Binche maar vanuit de carnavalsstad ging het in een rotvaart naar de Franse grens en de Champagnestreek. Wellens maakte vrij verrassend deel uit van een groep van vijf vroege vluchters die er al na minder dan 10 kilometer vandoor ging. De kopman van Soudal-Lotto kreeg het gezelschap van vier Fransen: Stephane Rossetto (Cofidis), Yoann Offredo (Wanty Gobert), Paul Ourselin (Total - Direct Energie) en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic). Het vijftal fietste al vrij snel een ruime voorsprong bij elkaar waardoor Wellens, best geplaatste renner in de kopgroep met 1’09” achterstand op Mike Teunissen, virtueel in het geel kwam te rijden.

n het peloton werd aanvankelijk alle druk gelegd bij Jumbo-Visma, de ploeg van gele trui Mike Teunissen en Wout van Aert. Tony Martin kreeg de eer de meute op sleeptouw te nemen. Pas aan het eind van het tweede wedstrijduur kreeg de Duitser de steun van Deceuninck - Quick Step en Sunweb. Alaphilippe en Matthews lagen duidelijk gebrand op een knalprestatie.

Beetje bij beetje zakte de voorsprong van de vijf. Met nog tachtig kilometer te gaan, was de bonus al gezakt tot onder de drie minuten. Met Wellens in de frontlinie waren de ploegen van de spurters er duidelijk niet gerust op. Maar waar lag het doel van Wellens? Wilde hij genoeg voorgift om eventueel de bollentrui van Van Avermaet in te pikken?

Wellens valt aan

Bij het binnenrijden van de heuvelzone werd veel duidelijk. Wellens maakte van de eerste hellende meters gebruik om zijn vier medevluchters in de steek te laten en op zoek te gaan naar de bergpunten, en misschien wel meer. De mede-kopman van Lotto-Soudal diepte de kloof al meteen terug uit naar ruim boven de twee minuten en wist zich bovendien gesteund door het parcours: smalle wegen en constant op en af.

Maar ook in het peloton werd het tempo danig opgetrokken door de teams van de kandidaten op de ritzege. Vooral Deceuninck - Quick Step probeerden zoveel als mogelijk spurters overboord te gooien en dat lukte: vooral het snel afhaken van Caleb Ewan verraste en dat was alvast goed nieuws voor de punchers.

Bij de beklimming van de côte de Champillon zagen we plots ook gele trui Mike Teunissen aan het staartje van het uitgedunde peloton. Wout van Aert daarentegen bleef netjes vooraan het peloton zitten, in het spoor van Alaphilippe en co. De kansen op een Belg in het geel groeiden met de minuut.

Maar dan ging Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck - Quickstep telde slechts twintig seconden achterstand op Van Aert en pakte bovendien op de voorlaatste helling ook nog bonificaties. Alle hens aan dek dus bij de Nederlanders maar met Kruijswijk, Bennett en De Plus kreeg Van Aert nog drie renners in steun. Was Alaphilippe aan een overmoedige missie begonnen? Achter de Fransman werden alvast de krachten verenigd en er lag nog flinke kost te wachten, niet in het minst de lastige aankomst bergop.

Het zou in de strijd om het geel een spel van seconden worden. Dachten we. Alaphilippe wilde echter van geen wijken weten en bouwde zijn voorsprong zelfs nog uit. De Fransman haalde het met meer dan een halve minuut voorsprong en voegde daar nog een gele trui aan toe. Michael Matthews spurtte naar de tweede plaats, voor Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet.

