Devriendt sprint naar tweede profzege in Ronde van Oostenrijk

Tom Devriendt (Wanty-Gobert) heeft maandag de tweede etappe van de Ronde van Oostenrijk (2.1) gewonnen. Onze 27-jarige landgenoot was in Wiener Neustadt na 176 kilometer de snelste in een massasprint.

Al vroeg in de etappe reden vier renners weg uit het peloton: Sebastian Schönberger, Felix Engelhardt, Andreas Graf en Matthias Krizek. Schönberger bleek onderweg de sterkste: hij kwam als eerste door op de drie gecategoriseerde beklimmingen en liet in de finale zijn medevluchters in de steek. Net voor het ingaan van de laatste tien kilometer werd hij ingerekend door het peloton.

In de sprint die volgde, beten de Duitsers Jannik Steimle (Team Vorarlberg Santic) en Jonas Koch (CCC Team) de tanden stuk op Devriendt. Die vierde zijn tweede profzege na de Omloop van het Houtland in Lichtervelde in 2017. Proloogwinnaar Steimle kon als troostprijs wel de rode trui als leider in het algemene klassement terug van de schouders van de Let Emils Liepins nemen.

In de derde etappe van dinsdag moet het peloton tussen Kirchschlag en Frohnleiten over 176 kilometer een klim van eerste categorie en twee hellingen van tweede categorie zien te overwinnen.