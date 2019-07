Nog nooit zoveel toerisme in België

Het toerisme in België herleeft, volgens het Belgische statistiekbureau Statbel was 2018 zelfs een recordjaar voor ons land. Binnen- en buitenlandse toeristen hebben vorig jaar in totaal 41,3 miljoen overnachtingen geboekt in Belgische accommodaties.

Dat is 7 procentpunt meer dan in 2017, en daarmee bevond het toerisme in België zich vorig jaar opnieuw op recordhoogte.

In totaal werden vorige jaar ruim 17,5 miljoen toeristen geteld. Zij waren samen goed voor 41.320.284 overnachtingen. Het binnenlands toerisme was goed voor de helft van die overnachtingen. De Nederlanders vormen met 5,2 miljoen overnachtingen dan weer de grootste groep buitenlandse toeristen. Daarna volgen de Fransen (2,8 miljoen), Duitsers (2,7 miljoen) en Britten (2,0 miljoen).

Brussel herleeft

Vooral in Brussel was de toename van het aantal toeristen duidelijk voelbaar, met 10 procent meer overnachtingen in vergelijking met 2017. Maar ook in Vlaanderen (+7 procentpunt) en Wallonië (+5 procentpunt) is er sprak van een stijging.

Zo goed als de helft van alle overnachtingen (49 procent) werd geboekt in een hotel. Vakantiewoningen zijn nog goed voor een aandeel van 16 procent, vakantieparken voor 13 procent en jeugdherbergen voor 10 procent.

Vlaanderen

Vlaanderen is met ruim 26 miljoen overnachtingen wel nog altijd het gewest dat er ruimschoots in slaagt de meeste toeristen aan te trekken. Bij een opdeling per provincie steekt West-Vlaanderen er duidelijk bovenuit, met 12,2 miljoen overnachtingen.

Het toerisme boomt dus als nooit tevoren in Vlaanderen, maar veel meer hoeven er niet meer bij. Toerisme Vlaanderen wil inzetten op ‘de juiste toeristen die een meerwaarde bieden’. Hoe Toerisme Vlaanderen dat wil aanpakken lees je hier.