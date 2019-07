In het Franse Lyon vond zondagavond de finale van het WK voetbal bij de vrouwen plaats. Na de wedstrijd, door de VS gewonnen met 2-0 tegen Nederland, scandeerden vele fans om 'Equal Pay' voor de vrouwelijke voetballers. In de VS verdienen die maar een fractie van het loon van hun mannelijke collega's. Iets waar middenvelder Megan Rapinoe eerder al haar beklag over deed tijdens het tornooi.