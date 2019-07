Burnley haalt Nederlander Erik Pieters terug naar Premier League

Burnley heeft zich maandag versterkt met linksachter Erik Pieters. De dertigjarige Nederlander komt over van tweedeklasser Stoke City en ondertekende een contract voor twee seizoenen bij het Premier League-team van Steven Defour.

Pieters werd in de terugronde van het voorbije seizoen door Stoke verhuurd aan de Franse eersteklasser Amiens. Daar kwam hij vijftien keer in actie en hielp de Noord-Fransen bij het behoud in de Ligue 1.

Bij Stoke speelde Pieters in 5,5 jaar 206 officiële duels, waarvan 169 in de Premier League. Voordien was hij in eigen land actief bij FC Utrecht (2006-2008) en PSV (2008-2013). De verdediger speelde ook achttien interlands voor Oranje.

Voor Burnley, dat vorig seizoen als vijftiende eindigde in de Premier League, is Pieters de eerste inkomende transfer. Wat Burnley voor de Nederlandse linksback heeft betaald, is vooralsnog niet bekend.