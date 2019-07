België moet dwangsom betalen voor belemmeren uitrol snel internet in Brussel

Het Brussels Gewest maakt onvoldoende werk van het voorzien van snel internet. Ons land moet daarom een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen zolang de Europese richtlijn hierover nog niet volledig is uitgevoerd. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist.

Het is nog nooit eerder voorgekomen dan een lidstaat bij een eerste veroordeling al meteen een dwangsom moet betalen.

Hoe het nu op korte termijn verder moet is niet onduidelijk. Volgens de woordvoerster van bevoegd federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) is toezichthouder BIPT nu aan het bekijken of het implementeren van de richtlijn gewestelijke materie is, zoals Vlaanderen aanneemt, of dat het gaat om federale materie, zoals Brussel aanvoert.

De richtlijn over de snelheid van elektronische communicatienetwerken dateert al uit 2014, en landen hadden tot 1 januari 2016 de tijd om die volledig om te zetten. Het document moet landen ertoe aanzetten de bestaande infrastructuur beter te benutten. Daarom let het minimumvoorschriften op voor de manier waarop telecombedrijven in de Europese lidstaten moeten kunnen werken. Het gaat dus om zaken als de toegang tot kabels en netwerken, niet de uitrol van het 5G-netwerk.

Maar de omzetting van de richtlijn is in ons land niet volledig gebeurd. De Commissie preciseert dat er specifiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog lacunes zijn. De te nemen maatregelen zijn zelfs nog niet aan de Commissie meegedeeld, klinkt het. Vlaanderen heeft dat wel al gedaan.