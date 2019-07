Op sociale media zijn beelden opgedoken van de gevaarlijke wegpiraat die donderdagavond Deurne-Noord onveilig maakte. De man reed over de stoep en op fietspaden, voerde roekeloze manoeuvres uit en haalde snelheden tot 120 kilometer per uur. Hij testte positief op drugs en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Iets voor 20 uur kreeg de politie verschillende oproepen binnen over een bestuurder in een grijze Volkswagen Golf die Deurne-Noord rondreed. Getuigen zagen hem met gierende banden rondjes rijden. Anderen zagen hem zelfs achteruit met hoge snelheid over de baan scheuren. Hij reed over voet- en fietspaden en trok zich geen fluit aan van de spelende kinderen in de wijk.

“Ook voor de ogen van de inspecteurs voerde hij nog gevaarlijke manoeuvres uit, waarbij hij ook onze mensen in gevaar bracht”, aldus Willem Migom van de Antwerpse politie

De bestuurder was een 23-jarige man uit Deurne. Hij testte positief op drugs en werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Mogelijk kampt hij ook met psychische problemen. De procedure voor bestuurlijke inbeslagname van zijn auto werd opgestart.