Wat is een gele trui waard?

Het is een iconische trui. Al honderd jaar lang. Geen kleur in het wielrennen met meer ­symboolwaarde dan het geel. Maar word je er rijk van? Wat is de trui waard? ‘Heel veel’, zegt Patrick Lefevere. ‘Vier dagen geel staat gelijk met winst in de Ronde van ­Vlaanderen.’ ‘Heel weinig’, zegt Greg Van Avermaet. ‘Meer dan wat drinkgeld levert het niet op.’