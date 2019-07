Bij het auto-ongeval in Kortessem zaterdag, waarbij de vijf inzittenden omkwamen, werden in de auto lachgaspatronen gevonden. Lachgas is een populaire drug bij jongeren, maar vaak weten ze niet welke effecten de drug heeft.

Lachgas is vooral bekend als verdovingsmiddel bij operaties in ziekenhuizen, maar wordt ook gebruikt in slagroomspuiten. Daardoor is het heel gemakkelijk (en legaal) om lachgas te kopen. Veel jongeren ...