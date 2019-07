Atlético stelt recordaankoop Joao Felix voor en geeft hem rugnummer van Antoine Griezmann

Atlético Madrid heeft zijn nieuwe aanwinst Joao Felix voorgesteld aan de pers. De negentienjarige Portugees kwam in het tussenseizoen voor om en bij de 120 miljoen euro over van Benfica en kreeg van de Madrileense club het rugnummer zeven.

Dat is groot nieuws in Spanje, want dat rugnummer was de voorbije seizoenen eigendom van Antoine Griezmann. De nukkige Fransman bleef zondag weg van de eerste training van Atlético en stuurt aan op een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Atlético Madrid geeft met het hem afnemen van zijn rugnummer alvast een duidelijk signaal.

De Fransman had sinds zijn aankomst bij de Rojiblancos rugnummer zeven. Hij ligt nog tot medio 2023 onder contract bij Atlético, maar lijkt een transfer naar FC Barcelona te willen forceren. Atlético liet zondag nog verstaan niet opgezet te zijn met de manier van onderhandelen van Barcelona. De Catalanen zouden de voorbije weken, achter de rug van Atlético, al contact hebben opgenomen met Griezmann.

Felix zelf bleef kalm onder alle commotie. Hij zei niet te kunnen wachten om het seizoen te beginnen. De jonge Portugees werd op zijn persvoorstelling meteen ook al vergeleken met Cristiano Ronaldo, die bij stadsrivaal Real Madrid hoge toppen scheerde. “Cristiano is een grootse speler, de beste ter wereld en misschien zelfs de beste ooit”, aldus Joao Felix. “Hij heeft me veel verteld over Madrid, dat de stad geweldig is en dat hij ervan hield. Ik heb heel veel respect voor hem, maar ik ben hier om mijn eigen verhaal te schrijven. Cristiano is Cristiano en ik ben Joao Felix.” (belga)