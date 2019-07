West-Vlaanderen bekijkt oppompverbod voor boeren

Landbouwers mogen in de Zuidijzerpolder geen water meer oppompen om gewassen te besproeien. Mogelijk wordt dat verbod uitgebreid naar de hele provincie.

Dat meldt de regionale zender Focus WTV. Alleen voor drinkwater voor dieren is er nog een uitzondering. Het verbod om water te halen uit niet-bevaarbare waterlopen gaat in vanaf dinsdag. Captatie vanuit de bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, is er voorlopig wel nog toegestaan.

Woensdag beslist de West-Vlaamse gouverneur of het captatieverbod naar de hele provincie wordt uitgebreid. In Antwerpen en enkele gebieden in Limburg is zo’n verbod al van kracht.

De Zuidijzerpolder strekt zich langs de bedding van de IJzer uit vanaf de Franse grens tot aan Diksmuide, en is 10.000 hectare groot. Door de aanhoudende droogte is het peil van sommige waterlopen sterk gedaald.

Dat er deze zomer weer maatregelen nodig zijn omwille van de droogte, wordt al langer gevreesd. Na de zomer van vorig jaar waren de grondwaterreservers op veel plaatsen zo sterk uitgeput zijn dat ze de voorbije maanden onvoldoende weer opgebouwd zijn.