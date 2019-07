Kom tot rust in Vlaamse bossen, met dank aan de Japanners

Wie op zoek gaat naar rust in de natuur, botst soms ongewild op ravottende kinderen, kampeerders, fietsers of joggers. Om de stilte terug naar het bos te halen, zet het Agentschap voor Natuur in op ‘natuuroases’ in zes Vlaamse bossen.

De ‘natuuroases’ worden plekken waar rust centraal staat en traagheid troef is. ‘In de natuurgebieden van Natuur en Bos kan je wandelen, joggen, fietsen, kamperen, spelen en ravotten. Maar zones waar de focus ligt op rust, die waren er nog niet’, luidt het.

Het idee is geïnspireerd op het Japanse fenomeen van bosbaden, Shinrin-yuko, een therapie die ontstond in de jaren tachtig als antwoord op een gebrek aan ‘natuurbeleving’ bij stadsmensen. Bezoekers krijgen er aan de hand van een infobord tips ‘om met al je zintuigen te focussen op de natuur’. Er zijn ook ‘houten rustobjecten’ geplaatst ‘om te zitten, liggen, hangen of rusten’, aldus Natuur en Bos.

Volgens het agentschap zijn natuuroases ideaal om even te vluchten van de werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en ‘een overdosis aan digitale informatie’. De stukjes stille natuur kunnen volgens Natuur en Bos helpen tegen stress, oververmoeidheid, burn-out en andere gezondheidsklachten. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat een bosbad van een halfuur stress vermindert en je mentale weerbaarheid verhoogt. Hoe langer het bosbad, hoe groter en langduriger de voordelen’, zegt Natuur en Bos.

De oases zijn te vinden in het Heverleebos bij Leuven, het Zoniënwoud bij Brussel, het Eversambos in Alveringem, de Lisdodde in Kallo, het Stropersbos in Stekene en Bosland in Pelt. In al deze bossen zijn de natuuroases nu al vrij te bezoeken.