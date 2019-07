Podshare: een stapelbed voor 1.200 dollar per maand

De huizenprijzen in San Francisco en Los Angeles swingen zodanig de pan uit, dat een nieuwe vorm van samenleven er zijn opmars maakt. Voor 1.200 dollar per maand krijg je bij ‘Podshare’ een bed, een tv, wifi, en basisbenodigdheden, maar geen privacy.

Elvina Beck (34) maakte van Podshare een plek waar ze zelf wou wonen, maar ze vindt het bevredigend dat verschillende soorten mensen bij haar organisatie terecht kunnen. ‘Sommige mensen hebben geen geld om een waarborg te betalen’, zegt ze aan CNN. ‘Of ze werden uit hun huis gegooid omdat ze homoseksueel zijn, gescheiden, of kunnen geen loonbrieven voorleggen omdat ze migrant zijn.’

Het is vooral een plek voor jongeren die nog geen eigen appartement kunnen betalen in de stad, en toch dichtbij hun werk willen wonen. Voor 1.200 dollar per maand kunnen deelnemers terecht in alle vestigingen van Podshare, dat zijn er zes in Los Angeles en één in San Francisco. In totaal zijn er 220 bedden in aanbieding, zonder waarborg of verplichtingen. In ruil krijg je tandpasta en toiletpapier, een locker, wifi, een eigen televisie en ontbijtgranen en noodles. Er is weinig plek voor privacy, dat beseft Beck zelf ook. En er zijn een paar basisregels: het licht gaat uit om 22 uur en er is geen bezoek welkom. ‘Je vrienden zijn hier niet welkom, sorry. Maak hier gewoon nieuwe.’

Podshare werd opgericht in 2012, en toen waren de huurders vooral 24 tot 30-jarigen. Nu ziet Beck dat verschuiven naar late twintigers, jonge dertigers. Haar droom is om een nog groter project op te zetten: lidmaatschap voor huizen. Zo kan elk lid van de organisatie overal ter wereld terecht in een huis van de organisatie. ‘Voor 1.000 dollar per maand kan je overal ter wereld wonen, van Taiwan tot Boston’, zegt ze.