UEFA lacht geruchten over deelname Argentinië weg: “Verhuis naar Europa onmogelijk”

De UEFA heeft maandag gereageerd op diverse mediaberichten vanuit Argentinië die suggereerden Lionel Messi en co. in de toekomst wel eens zouden kunnen meedoen aan UEFA-competities. “Daar is absoluut geen sprake van”, was de Europese voetbalbond duidelijk.

“De suggestie dat Argentinië gevraagd is om deel te namen aan UEFA-competities is niet waar”, reageerde de UEFA in een persbericht. “Argentinië zal ook geen lid worden van de UEFA. Er is nooit gesproken over dit thema en dat zal ook niet gebeuren. Het zou wel kunnen dat Argentinië, als blijk van de onderlinge vriendschappelijkheid, eens uitzonderlijk uitgenodigd wordt om deel te nemen aan een UEFA-toernooi.”

Argentinië werd vorige week op een betwistbare manier door Brazilië uitgeschakeld in de halve finales van de Copa América. Sterspeler Lionel Messi beschuldigde de organisatie nadien van corruptie en zei dat alles in het werk werd gesteld om Brazilië in eigen land te laten winnen. In de nasleep van die uitspraken verscheen de afgelopen dagen in Zuid-Amerikaanse media geregeld de optie La Albiceleste te verhuizen naar het Europese voetbal.

De Argentijnen zouden daarmee geen primeur zijn voor de UEFA. Landen als Israël en Kazachstan spelen al in Europese competities, terwijl ze geografisch buiten het continent liggen. Australië neemt van zijn kant dan weer deel aan de Aziatische AFC-competities.