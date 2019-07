Explosieven gevonden in huis in Anderlecht

Er zijn afgelopen weekend explosieven gevonden in een huis in Anderlecht. Dat meldt het parket. Of er sprake was van een onmiddellijke terreurdreiging, is niet duidelijk.

De explosieven werden zaterdag per toeval gevonden door een arbeider. Die vond ze in een zak, in een opslagruimte in een trap. In de zak werden ook andere wapens gevonden, zoals messen en boksbeugels, aldus het parket.

De vinder bracht rond 19.30 uur de politie op de hoogte. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Volgens het parket bleek daaruit dat het gaat om zelfgemaakte explosieven.

‘Op dit moment is er geen bewijs dat deze explosieven bedoeld waren om een toekomstige aanslag te plegen. De mogelijkheid dat het gaat om de ontdekking van een oude opslagplaats voor explosieven wordt ook overwogen.’

Er zijn momenteel nog geen verdachten aangehouden.