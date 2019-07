In Brusselse politiekazernes is er veel meer lood in het drinkwater dan toegelaten. Maar het probleem beperkt zich niet tot overheidsgebouwen. Ook in sommige woningen is er nog risico op waterverontreiniging.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag het drinkwater niet meer dan 10 microgram lood per liter bevatten. Als er wel lood wordt aangetroffen bij een controle, dan is dat er eigenlijk al per definitie ...