Restauratie wereldberoemde 'Nachtwacht' van start

De restauratie van de Nachtwacht, het wereldberoemde schilderij van Rembrandt uit 1642, is begonnen. De directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, Taco Dibbits, nodigde het onderzoeksteam maandagochtend vroeg uit om het speciaal ontworpen ‘glazen huis’ te betreden, waarin Rembrandts meesterwerk zal worden opgeknapt.

Een team van 29 personen, onder wie restauratoren, conservatoren, natuurwetenschappers en fotografen, gehuld in lange zwarte jassen met daarop ‘Operation Nightwatch’, is maandag aan de opdracht begonnen.

Volgens Katrien Keune, hoofd Science, werken elke dag van de week drie personen aan het onderzoek. Het scanapparaat dat het doek de komende tijd millimeter voor millimeter in beeld brengt, gaat dag en nacht door. Ook zullen ruim 12.500 foto’s van het doek in extreem hoge resolutie worden gemaakt.

Dibbits verwacht dat het onderzoek, dat hij omschrijft als een full-bodyscan, veel inzicht zal geven in hoe Rembrandt van Rijn het schilderij heeft gemaakt. ‘Zodat we beter kunnen zien hoe Rembrandt werkte, hoe hij deze ambitieuze compositie maakte en welke materialen hij gebruikte.’

Live te volgen

De restauratie is voor iedereen live te volgen, zowel in het Amsterdamse museum als online. ‘Het Rijksmuseum is rond de Nachtwacht gebouwd’, aldus Dibbits. ‘Het publiek heeft er recht op om te zien wat er met het schilderij gebeurt. De Nachtwacht verdient het ook om niet snel, snel in een atelier te worden gerestaureerd, maar om er de tijd voor te nemen die nodig is.’

Het onderzoek duurt naar verwachting tien maanden en kost 3 miljoen euro. Volgens een woordvoerster van het museum komt de financiering voor rekening van hoofdsponsor AkzoNobel, particulieren en fondsen. Wat de totale restauratie gaat kosten en hoe lang het hele project in beslag zal nemen, is nog niet duidelijk.