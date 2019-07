Kunstenaar Philippe Van Snick overleden

De Belgische kunstenaar Philippe Van Snick is op 72-jarige leeftijd overleden. In februari 2018 werd hij door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nog bekroond met een Ultima - de voormalige Vlaamse Cultuurprijzen - in de categorie beeldende kunst.

Philippe Van Snick werd in 1946 in Gent geboren. Hij begon zijn artistieke loopbaan als schilder, maar maakte later ook foto’s, films en installaties. Zijn werk ziet er vaak eenvoudig uit, maar is altijd het resultaat van een strategie. De kunstenaar beperkt zich tot een palet van tien kleuren, die telkens een nummer meekrijgen.

Van Snick stelde tentoon in binnen- en buitenland. In 2010 kreeg hij een grote overzichtstentoonstelling in museum M in Leuven, maar zijn werk is evengoed te zien in het MoMA New York.

Foto: rr

Hij was tot zijn 65ste ook leraar schilderkunst aan Sint-Lukas Brussel, de huidige LUCA School of Arts. ‘Als docent heeft hij veel talent begeleid. En hij heeft hen de kans gegeven om zich te ontwikkelen’, reageert Jan Cools van de dienst artistieke werking van LUCA School of Arts. ‘Hij is zichzelf als kunstenaar ook altijd trouw gebleven. Zijn werk was minder figuratief: bij Van Snick ging het vooral om kleur, licht, tijd en ruimte.’

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz reageerde op Twitter: ‘Met het overlijden van Philippe Van Snick verliezen we een groot kunstenaar, die ik met de Ultima voor Beeldende Kunst ‘17 mocht lauweren voor zijn bijzondere bijdrage tot de artistieke ontwikkeling in Vlaanderen en Brussel. Veel sterkte aan zijn nabestaanden”.