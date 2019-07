Het WK voetbal bij de vrouwen in Frankrijk is zondagavond gewonnen door de Verenigde Staten. Voor dat tornooi had de Amerikaanse tv-zender Fox News een journalist naar Frankrijk gestuurd. Maar diens live verslag van het feestgedruis verliep niet zoals gepland. Heel wat feestvierders scandeerden luidop 'Fuck Trump', en dat had de reporter duidelijk niet voorzien. Fox News is altijd een van de favoriete zenders van de Amerikaanse president Donald Trump geweest.

De Amerikaanse president heeft nog niet gereageerd op het voorval, al richtte hij maandagmorgen plots wel een spervuur aan boze tweets in de richting van Fox.

....their lowest rated show. Watch the @FoxNews weekend daytime anchors, who are terrible, go after her big time. That’s what they want - but it sure is not what the audience wants!