AS Roma-speler Stephan El Shaarawy zwicht voor Chinese geld, spits gaat naar Shanghai Shenhua

Het Chinese Shanghai Shenhua heeft zich maandagmorgen versterkt met aanvaller Stephan El Shaarawy. De 26-jarige Italiaan komt over van AS Roma, waar hij nog één jaar contract had, en zou bij zijn nieuwe werkgever een loon van om en bij de vijftien miljoen euro gaan verdienen. AS Roma zou een transfersom van zo’n twintig miljoen euro hebben ontvangen.