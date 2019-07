29 doden bij busongeval in India

Bij een busongeval in het noorden van India zijn maandagochtend minstens 29 mensen omgekomen. Het voertuig gleed van de weg en belandde in een sloot.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de stad Agra, in de staat Uttar Pradesh. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de bus belandde in een sloot, 15 meter lager.

In de bus zaten 46 mensen, die onderweg waren naar New Delhi. ‘Zeker 27 slachtoffers zaten na het ongeval vast in de bus, die deels gezonken is na het ongeval. Twee slachtoffers stierven onderweg naar het ziekenhuis. Zeventien andere gewonden zijn gered’, laat de politie weten.

Lokale media berichten dat de chauffeur in slaap was gevallen. Het is niet duidelijk of hij het ongeval overleefde. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.

In India zijn in 2018 bijna 149.000 mensen omgekomen in een verkeersongeval. In Uttar Pradesh vallen de meeste slachtoffers. Het hoge aantal verkeersongevallen is te wijten aan de slecht onderhouden wegen en voertuigen en aan roekeloos rijgedrag.