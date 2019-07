Red Bull-motorsport chef Helmut Marko bevestigt dat indien de FIA Max Verstappen zijn overwinning in Oostenrijk zou hebben afgenomen, dat niet zonder gevolgen zou gebleven zijn van de kant van Red Bull.

De GP van Oostenrijk was een echt volksfeest overgoten met een onvermijdelijk Red Bull-sausje. De Oranjegekte voor Verstappen, het mooie weer en een einde dat alleen Sir Alfred Hitchcock had kunnen bedenken zorgden voor een onvergetelijk weekend, geheel naar de smaak van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz.

Een ding dreigde echter nog roet in het eten te gooien: een mogelijke bestraffing voor Max Verstappen na zijn inhaalpoging op Charles Leclerc. Met een nieuwe ‘Concorde-agreement’ in het achterhoofd denken kenners dat Mateschitz de aanwezigheid van Red Bull wel eens serieus in vraag zou gesteld hebben indien Verstappen zijn zege in Oostenrijk door de neus geboord zag.

Dr. Helmut Marko laat alvast weten dat een bestraffing voor Verstappen gevolgen zou gehad hebben voor de aanwezigheid van Red Bull in de F1 maar hij houdt zich tegelijkertijd enigszins op de vlakte.

“Ik heb het daar niet concreet met Mateschitz over gehad,” aldus Marko tegenover ‘Motorsport-Total’.

“Maar we hebben wel gezegd: ‘Op deze manier is de Formule 1 niet meer interessant.’ Om het in de woorden van Max te zeggen: ‘Dan kan je even goed thuisblijven’”

Over het voorval met Verstappen en Leclerc bestaat er volgens Marko helemaal geen twijfel:

“Verstappen lag voor en Leclerc liet de deur open, hij had ook kunnen verdedigen en er tegen rijden. Hij wist dat hij er met zijn slechte achterbanden niet goed zou uitkomen en dat Max het dan wel buitenom zou gedaan hebben.”

“Dan is hij weer naar binnen gekomen, terwijl hij wist dat Max aan de binnenkant zat. Eigenlijk rijdt hij naar de auto van Max. Maar dat is racen, we hebben eindelijk een race gezien! De kijkcijfers waren goed en er waren uitsluitend goede reacties, het was net zoals we onze eerste wereldtitel wonnen.”

