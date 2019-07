Het was zwoegen, maar Brazilië wint de Copa América ten koste van Peru

Brazilië mag een negende Copa América bijschrijven op het palmares. De Gouden Kanaries waren in de finale voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Peru. Al was het zwoegen voor de Brazilianen. Paolo Guerrero wiste een vroeg doelpunt van Everton uit, waarna Gabriel Jesus een hoofdrol opeiste. De aanvaller van Manchester City scoorde eerste de tweede Braziliaanse goal, maar kreeg dan een rode kaart. Peru vocht, maar moest zich in het slot gewonnen geven na een (lichte) penaltyfout op Everton. Richarlison faalde niet en het feest barstte los in Rio de Janeiro.